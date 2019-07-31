القوة الجوية يرد على أنباء رحيل جوهرته

وانتشرت انباء تفيد بأن قاسم، سيغادر الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تنفي صحة الكلام الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية مغادرة اللاعب محمد قاسم أسوار الفريق".



وتابع، أن "الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تؤكد أن اللاعب محمد قاسم ملتزم بعقد رسمي مع الفريق للموسم المقبل، واللاعب سيكون متواجداً مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد عودته من المنتخب الوطني".