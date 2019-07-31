للمرة الاولى: أعلى وسام أميركي لقائد عسكري عراقي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أسامة مهدي: منحت الولايات المتحدة اليوم قائدا عسكريا عراقيا اعلى وسام لها تقديراً لانجازاته ضد الارهاب وللمسيرة الحافلة من العطاء والجهود التي قدمها لخدمة المؤسسة العسكرية.

فقد منحت الولايات المتحدة الأميركية وسام الاستحقاق العالي لرئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي وذلك "للانجازات المتميزة والمبهرة التي قدمها لخدمة الجيش العراقي الباسل في حربه ضد الارهاب" وقد تمت المصادقة على وسام الاستحقاق العالي من قبل مجلس الشيوخ الأميركي.

وهذا الوسام هو واحد من اثنين من الأوسمة العسكرية الاميركية التي يتم ارتدائها على الرقبة ويعد من اعلى الأوسمة التي يكرم بها القادة ذوي الرتب العليا حيث خوّل رئيس الولايات المتحدة في عام 1942 الكونغرس صلاحية منح وسام الاستحقاق والجدارة لكبار القادة العسكريين في العالم.

ويأتي هذا التكريم تقديراً "للمسيرة الحافلة من العطاء والجهود والمثابرة التي قدمها رئيس أركان الجيش لخدمة المؤسسة العسكرية" كما قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان الثلاثاء تابعته ""الخليج 365"".

Advertisements

يشار الى أن هذا الوسام يمنح للمرة الاولى لضابط عراقي منذ قيام الدولة العراقية عام 1921 .

فيديو تقليد رئيس الاركان العراقي اعلى وسام اميركي:



والفريق أول ركن عثمان الغانمي قائد عسكري عراقي في القوات المسلحة شغل منصب قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي ثم عين قائدا لعمليات الفرات الاوسط وفي عام 2014 عين نائباً لرئيس اركان الجيش العراقي ثم عين عام 2015 رئيسا لأركان الجيش العراقي.

والغانمي ولد في مدينة سومر احدى نواحي قضاء عفك التابعة لمحافظة الديوانية الشيعية الجنوبية حيث تعرف هذه المدينه بتمسكها بالطابع العشائري ووجود البيوت العشائرية الاصيلة التي كان لها دور بارز في ثورة العشرين ضد الاستعمار البريطاني للعراق.