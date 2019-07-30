مجلس مكافحة الفساد يخاطب البرلمان بشأن وزير الصحة 'وثيقة'

وجه المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، كتابا الى مجلس النواب دعاه الى تزويده بملفات الفساد الموجودة لديهم بشأن وزير الصحة، ليتسنى اتخاذ الاجراءات القانونية في حال ثبتت صحة الادعاءات. وجاء ذلك على خلفية تصريح النائب جواد الموسوي والذي اشار فيه الى وجود ملفات فساد "مهولة" في وزارة الصحة وتطال الوزير الحالي علاء علوان، بحسب الوثيقة.

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