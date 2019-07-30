نشأت اكرم ضيف حلقة اليوم من 'صوت الملاعب'

"المايسترو" سيكشف الكثير من التفاصيل في حلقة اليوم في الكثير من المحاور الخاصة بمسيرته الاحترافية وقرارات محكمة "كاس" وكذلك تحليله لمستوى اسود الرافدين في كأس غرب آسيا.

وبرنامج "صوت الملاعب" برنامج رياضي يقدمه الإعلامي طه ابو رغيف، يتناول أخبار كرة القدم ويبث الساعة 11 مساءً من الأحد الى الاربعاء من كل أسبوع.

