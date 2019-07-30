الرد السريع تنفي قيام القوات الأميركية بإجبارها على إخلاء مواقعها في صحراء الانبار

نفت فرقة الرد السريع، الثلاثاء، قيام القوات الأميركية بإجبارها على إخلاء مواقعها العسكرية في صحراء محافظة الانبار.
وأضافت أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا توجد اي مهام للرد السريع في الانبار وتواجد الفرقة في قضاء طوزخورماتو فقط".
ودعت الفرقة، الجميع الى "توخي الدقة في تداول الاخبار واخذها من المصادر الرسمية".
وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، خبراً مفاده قيام القوات الاميركية بإجبار فرقة الرد السريع وجهاز مكافحة الإرهاب على اخلاء مواقعهم العسكرية بصحراء الانبار.
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