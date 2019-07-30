بغداد: ستكون للحشد معسكراته وأسلحته الخاصة

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أسامة مهدي: في مساع للالتفاف على مطالب شعبية ودولية بحل فصائل الحشد الشعبي في العراق أو دمجها بالقوات المسلحة كليا، أعلن رئيس هيئة الحشد اليوم عن إعداد معسكرات خاصة بالحشد وتسليحه وابقائه كيانا عسكريا مستقلا يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

وأعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال مؤتمر صحافي في بغداد الثلاثاء تابعته ""الخليج 365"" عن تحديد معسكرات الحشد الشعبي وأماكن اقامة مقاتليه وأسلحته وكذلك المراتب العسكرية التي سيتقلدها منتسبوه، مشيرا الى أنه سيكون هناك تباين في رواتب منتسبي الهيئة بحسب الدرجات والرتب التي ستمنح لهم ومنها للضباط.



وقال إن هذه الالية هي جزء من رسالة ارسلت للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي امتثالا لتوجيهاته في امره الديواني الذي اصدره في الاول من الشهر الحالي، مؤكدا عدم وجود معارضة من أي جهة في الحشد لهذا الامر.

واشار الى ان الهيئة قد انجزت هيكلية للحشد منسجمة مع الامر الديواني حيث تم الغاء مكاتب الهيئة في المحافظات وتحويل ملاكاتها الى الجهة المناسبة في الهيئة، فضلا عن الغاء مديرية التعبئة في الحشد وتحويل ملاكاتها الى الجهة المناسبة في الهيئة.

فيديو المؤتمر الصحافي للفياض كما بثته قناة "العراقية" الرسمية:



واوضح الفياض انه تمت كذلك اعادة توصيف المديريات والاقسام ووظائفها وخاصة المستحدثة منها التي تحاكي وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الارهاب، فضلاً عن انجاز تعليمات الخدمة والتقاعد لمنتسبي الهيئة والمقاتلين.

ونوه الفياض الى صدور توجيهات ضبطية في المدن بالغاء أي مسمى اقتصادي ينسب لهيئة الحشد الشعبي والتصدي للمدعين والمنتحلين صفة الحشد، الذين قال إن قسما من هؤلاء هو عصابات ومجموعات مسلحة، "ولدينا ملف كبير ومهم بهذا الجانب وتم رفعه الى القائد العام للقوات المسلحة" ..موضحا ان "الحشد يقاتل بأمر من القيادات العسكرية وحسب الحاجة وليس وفق الاجتهادات الشخصية"، بحسب قوله.

كيان عسكري مستقل

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وفي رسالته التي وجهها الفياض بصفته رئيسا لهيئة الحشد الشعبي الى القائد العام للقوات المسلحة عبد المهدي والتي تضمنت 8 نقاط ونشرت نصها وسائل اعلام محلية تابعتها ""الخليج 365""، فقد اشار الى ان "الهيئة الهيكلية المنسجمة مع الامر الديواني انجزت تحقق الاهداف العامة لها ككيان عسكري مستقل مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وتخضع للقوانين العسكرية من خلال الغاء مكاتبها ومديرياتها في المحافظات كافة.

وكان عبد المهدي امر في الاول من الشهر الحالي باغلاق جميع مقرات فصائل الحشد والحاقها بالقوات المسلحة ومن يرفض منها عليه التحول الى حزب سياسي خاضع لقانون الاحزاب.

ونصت الاوامر على ان تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص.

والزم فصائل الحشد البالغة اكثر من 60 فصيلا معظمها مرتبط بإيران فكرا وتنظيما وتسليحا بالتخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها "في المعارك ضد داعش وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ) ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا.

وشدد على وحدات الحشد، افرادا وتشكيلات، بقطع أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات، مخيرا الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة "بالتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

يشار الى ان الحشد الشعبي هي قوات تتشكل من متطوعين وقد تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني إثر سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من محافظات غرب وشمال العراق منتصف يونيو عام 2014.

وقد تم تشكيل الحشد في البداية من مليشيات ومنظمات شيعية للتصدي لداعش ثم انضمت اليه العشائر السنية من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في محافظات غرب وشمال البلاد، وكذلك إنخرط في صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات مثل التركمان والمسيحيين.