عضو بالنزاهة النيابية يدعو للتحقيق بتوصيات تخفيض الفوائد على قروض منحت للقطاع الخاص

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، ان "محضر اللجنه الصادرة عن البنك المركزي، اول أمس، والكتاب الموجه الى رئاسة الوزراء لجنة الشوون الاقتصادية خرج بعدد من التوصيات ومنها تخفيض الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة خلال السنوات الماضية للقطاع الخاص من قبل المصرف العراقي للتجارة بنسبة٥٠% على ان تتحمل الخزينة العامة هذا الفرق"، مبينا ان "الغريب في هذا الامر ان المصرف العراقي للتجارة لا يعطي القروض الا لأصحاب الاستثمارات والمشاريع الكبيرة ونادرا ما يعطي للتجار الصغار قروض وبنسب بسيطة".واضاف العكيلي، ان "هذه القروض قد استخدمت طوال السنين الماضية باستثمارات مربحة، بالتالي فبأي حق يقتطع ٥٠% من فوائد قروضها وتسدد من اموال الشعب لسد النقص في خزينة الدولة"، لافتا الى انه "ماذنب الشعب كي تاخذ امواله ويقوم بالتسديد عن تجار ربحوا من تلك القروض كل تلك السنين وباثر رجعي للسنين الماضية اي لم يحدد لغاية اي سنة".

وأوضح أننا "نعلم ان تلك الفوائد هي ديون ممتازه دخلت في حساب الدولة فكيف نسقطها لنسدد من اموال الشعب للتجار"، متسائلا "الم يكن من الاولى تخفيض نسبة الفائده للمشاريع والتجار للمرحلة القادمة كي يستطيع القطاع الخاص ان ينهض بنفسه؟، وهل من العقل ان نفرض نسب فائدة عالية على المشاريع القادمة ونلغي نصف الفوائد على مشاريع سابقة ربحية كسب التاجر منها ليسدد الشعب ما تبقى من فوائدها نيابة عن التاجر؟".



وأكد العكيلي، "نحمل كامل المسؤولية لتلك الجهات وسوف نقوم بالتحقيق الفوري في هذا العمل الذي سوف يكلف ميزانية الدولة المليارات بدون اي وجه حق"، مطالباً بـ "إحالة الموقعين للتحقيق فوراُ".