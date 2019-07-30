انطلاق بطولة غرب آسيا في العراق

رياضة 2019-07-30 | 18:05 2,254 مشاهدة انطلقت النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا في العراق بمشاركة 9 منتخبات. ويشهد ملعب كربلاء الدولي، حالياً حفل افتتاح البطولة التي ستقام للفترة من 30 تموز الجاري وحتى 14 آب المقبل. Advertisements وتم تقسيم المنتخبات الى مجموعتين، الاولى تضم منتخبات العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الاردن والسعودية والكويت والبحرين. وسيقص المنتخب الوطني العراقي مع نظيره اللبناني شريط مباريات البطولة عند الساعة السابعة و30 دقيقة من مساء اليوم.

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