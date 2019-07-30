اللجنة المشرفة على 'الاحتجاجات': ستتخذ موقفا شعبيا ضاغطا باتجاه محاسبة الفاسدين

وقالت اللجنة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعد إعلان لجنة جمع المعلومات في التيار الصدري أسماء المتورطين بفساد مالي وجرائم بشعة، صار لزاما علينا كلجنة احتجاجات ان ندعم تلك الخطوات الاصلاحية ونؤيدها".واضافت اللجنة، أنه "في الوقت الذي نعرب فيه عن سعادتنا، ونحن نرى البادرة الإصلاحية، التي يتبناها الزعيم العراقي مقتدى الصدر، متمثلة بتشكيل (لجنة جمع المعلومات) المختصة بمتابعة شبهات الفساد والتثبت منها، فاننا نوجه النداء للحكومة والقضاء العراقيين والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بان يباشروا النظر في الوثائق المقدمة من قبل تلك اللجنة، فكل يوم يمرّ دون محاسبة المفسدين يمثل خيانة للعراق والشعب".وتابعت اللجنة ان "مطلبنا الأساس هو الضرب بيد من حديد على الفاسدين، وإحكام قبضة القانون عليهم وفتح ملفات الفساد في جميع المفاصل وعلى كافة المستويات، لا سيما جريمة سقوط الموصل".

واوضحت "كما ونستثمر الفرصة لنشكر الزعيم العراقي مقتدى الصدر، والاخوة في التيار الصدري، لجهودهم الإصلاحية الوطنية الكبيرة فيما يخص مكافحة الفساد والتبرؤ منه".

واختتمت اللجنة بيانها بالقول إن "مركزية الاحتجاجات ستتخذ موقفا شعبيا ضاغطا باتجاه محاسبة الفاسدين وانصاف الشعب في الأيام القليلة المقبلة".

