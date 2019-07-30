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ألمانيا تعلن رفض طلب أمريكي للمشاركة في خطط تأمين الخليج ومضيق هرمز

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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية رفض برلين المشاركة في استراتيجية الضغط الأمريكية في منطقة الخليج ومضيق هرمز.
وجاء في بيان الخارجية اليوم الثلاثاء : "الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لحلفائها ومنهم ألمانيا رؤيتها لمهام حماية الملاحة في الخليج، وطلبت المشاركة في المهمة، الحكومة الألمانية علمت بهذه الخطط لكنها لم تعط وعودا بشأنها".

كما نص البيان: "نحن على تواصل مكثف بفرنسا، وبريطانيا، لكن الانضمام للاستراتيجية الأميركية بشأن زيادة الضغط في المنطقة ليس ضمن خططنا"

وأشارت الخارجية إلى أن الأولوية حاليا لابد أن تعطى لخفض التوتر، وللجهود الدبلوماسية، بدلا عن نشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة.

وكانت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في برلين قالت لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم، إن واشنطن طلبت من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، المساعدة في تأمين مضيق هرمز.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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