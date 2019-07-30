ألمانيا تعلن رفض طلب أمريكي للمشاركة في خطط تأمين الخليج ومضيق هرمز

وجاء في بيان الخارجية اليوم الثلاثاء : "الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لحلفائها ومنهم ألمانيا رؤيتها لمهام حماية الملاحة في الخليج، وطلبت المشاركة في المهمة، الحكومة الألمانية علمت بهذه الخطط لكنها لم تعط وعودا بشأنها".كما نص البيان: "نحن على تواصل مكثف بفرنسا، وبريطانيا، لكن الانضمام للاستراتيجية الأميركية بشأن زيادة الضغط في المنطقة ليس ضمن خططنا"

وأشارت الخارجية إلى أن الأولوية حاليا لابد أن تعطى لخفض التوتر، وللجهود الدبلوماسية، بدلا عن نشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة.

وكانت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في برلين قالت لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم، إن واشنطن طلبت من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، المساعدة في تأمين مضيق هرمز.