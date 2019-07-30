ألمانيا تعلن رفض طلب أمريكي للمشاركة في خطط تأمين الخليج ومضيق هرمز

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية رفض برلين المشاركة في استراتيجية الضغط الأمريكية في منطقة الخليج ومضيق هرمز.
كما نص البيان: "نحن على تواصل مكثف بفرنسا، وبريطانيا، لكن الانضمام للاستراتيجية الأميركية بشأن زيادة الضغط في المنطقة ليس ضمن خططنا"
وأشارت الخارجية إلى أن الأولوية حاليا لابد أن تعطى لخفض التوتر، وللجهود الدبلوماسية، بدلا عن نشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة.
وكانت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في برلين قالت لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم، إن واشنطن طلبت من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، المساعدة في تأمين مضيق هرمز.
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