غداً.. البرلمان يستضيف وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية

اعلن النائب يوسف الكلابي، الثلاثاء، أن مجلس النواب سيستضيف يوم غد وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية بشأن ملف صادرات اقليم كردستان.
وقال الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب قررت تحديد يوم غد الاربعاء العاشرة صباحا لاستضافة وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بموضوع مخالفة وزير المالية للمادة 10 من قانون الموازنة لسنة 2019 دون تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "يوم غد سيطلع الشعب العراقي على حقائق بعضها ستكون صادمة وسنستمع الى اجابات الوزراء ورئيس ديوان الرقابة المالية وبعدها يكون قرار اخر فيما تمت القناعة من الاجابة"، مشدداً بالقول "اذا تمت القناعة واذا لم تتم فلا مهرب من الاستجواب الذي قدم الى رئيس مجلس النواب".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في (2 حزيران 2019)، عن عدم تسليم إقليم كردستان برميل نفط واحد إلى بغداد، كما نصت عليه الموازنة المالية.
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