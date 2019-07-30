اكد رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية والقيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، الثلاثاء، ان مدينة الصدر المجاهدة تعاني اهمالا كبيرا في البنى التحتية والاعمار ونقصا في الخدمات الأساسية التي يجب ان تتوفر لأي مدينة من مدن العراق، مبينا ان "فشل" الحكومات الاتحادية المتعاقبة وامانة بغداد اصبح واضحا في اعمار المدينة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. مقترح قانون لإعمار مدينة الصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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