مقتل شخصين بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية

ونقلت القناة عن الشرطة المحلية أن المهاجم، الذي لا تزال دوافعه مجهولة، قتل شخصين، تم العثور على جثتيهما داخل المتجر وبموقف السيارات المتاخم له.

وأشارت القناة إلى أن الاعتداء خلف العديد من الجرحى.