راغب وأحلام معاً مجدداً... هذه لجنة تحكيم 'ذي فويس'

أعلن برنامج المواهب الغنائية "ذي فويس" (the Voice) عن التغييرات التي تم إحداثها استعدادا لانطلاق الموسم الخامس منه، أهمها أعضاء لجنة التحكيم.
وشملت التعديلات الجديدة خروج الفنانة إليسا من عضوية لجنة الحكيم جنبا إلى جنب مع الفنان عاصي الحلاني، حيث سيحل محلهما الفنانة سميرة سعيد وراغب علامة.
ومن المنتظر أن يبدأ تصوير مرحلة "الصوت وبس" من الموسم الجديد لـ"ذي فويس" في أغسطس 2019، وسيكون هذا الموسم من تقديم ياسر السقاف وناردين فرج، وإخراج جنان منضور.
وفور إعلان انضمام الفنان راغب علامة إلى لجنة التحكيم، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة بسبب الشائعات السابقة حول انسحاب الفنان اللبناني من لجنة تحكيم برنامج المواهب "أراب أيدول" في موسمه الثالث، جراء خلافات بينه وبين "الملكة" أحلام.
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