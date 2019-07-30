الشرطة يوجه بوصلته صوب الاردن في الميركاتو الصيفي

وستيدأ الانتقالات الصيفية في العراق في الاول من شهر آب المقبل.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، من مصدر في إدارة النادي، فإن "إدارة نادي الشرطة تستهدف التعاقد مع لاعب الوحدات الاردني زياد شلباية لتدعيم صفوف القيثارة الخضراء في الموسم المقبل".



واوضح المصدر أن "إدارة الشرطة تنتظر موافقة ادارة الوحدات على انتقال اللاعب لصفوفف القيثارة الخضراء على سبيل الاعارة".

يذكر أن ثلجي يلعب في صفوف الوحدات منذ موسم 2017/ 2018 ويعد من اللاعبين المميزين في خط الوسط بالدوري الاردني ويبلغ من العمر 24 عاماً.

