تركيا تعلن تعديل تأشيرات الدخول الممنوحة للاجانب

اعلنت تركيا، الثلاثاء، عن تعديل تأشيرات الدخول الممنوحة للاجانب.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر الثلاثاء، قرارا حول إجراء تعديلات في قانون مدة تأشيرة الدخول الممنوحة للأجانب الراغبين في زيارة تركيا.
وبموجب التعديل الجديد، فقد تم إطالة مدة صلاحية التأشيرة من 5 إلى 10 سنوات.
وجاء في التعديل: "تم تمديد مدة صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة للأجانب من قبل القنصليات التركية في بلدانهم، أو البلدان التي يقيمون فيها بشكل قانوني، من 5 إلى 10 سنوات".
وبموجب التعديل الجديد، فقد تم إطالة مدة صلاحية التأشيرة من 5 إلى 10 سنوات.
وجاء في التعديل: "تم تمديد مدة صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة للأجانب من قبل القنصليات التركية في بلدانهم، أو البلدان التي يقيمون فيها بشكل قانوني، من 5 إلى 10 سنوات".
وذكر التعديل أن التأشيرة تفقد صلاحيتها في حال عدم استخدامها خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ الحصول عليها.
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