أميركا تمنح الغانمي وسام الاستحقاق العالي لأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية

أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن منح الولايات المتحدة الاميركية لرئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي وسام الاستحقاق العالي، فيما أكدت ان الوسام يعطى لأول مرة لضابط عراقي منذ قيام الدولة العراقية.
وأضافت أن "الوسام هو واحد من اثنين من الأوسمة العسكرية الامريكية التي يتم ارتدائها على الرقبة ويعد من اعلى الاوسمة التي يكرم بها القادة ذوي الرتب العليا، حيث خوّل رئيس الولايات المتحدة في عام 1942 الكونغرس صلاحية منح وسام الاستحقاق والجدارة لكبار القادة العسكريين في العالم".
وأوضحت الوزارة، أن "هذا التكريم يأتي تقديراً للمسيرة الحافلة من العطاء والجهود والمثابرة التي قدمها رئيس أركان الجيش لخدمة المؤسسة العسكرية"، مبينة أن "هذا الوسام يعطى لأول مرة لضابط عراقي منذ قيام الدولة العراقية".
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