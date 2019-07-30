أميركا تمنح الغانمي وسام الاستحقاق العالي لأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أميركا منحت وسام الاستحقاق العالي لرئيس أركان الجيش، وذلك للانجازات المتميزة والمبهرة التي قدمها لخدمة الجيش العراقي الباسل في حربه ضد الارهاب، وقد تمت المصادقة على وسام الاستحقاق العالي من قبل مجلس الشيوخ الأميركي".وأضافت أن "الوسام هو واحد من اثنين من الأوسمة العسكرية الامريكية التي يتم ارتدائها على الرقبة ويعد من اعلى الاوسمة التي يكرم بها القادة ذوي الرتب العليا، حيث خوّل رئيس الولايات المتحدة في عام 1942 الكونغرس صلاحية منح وسام الاستحقاق والجدارة لكبار القادة العسكريين في العالم".

وأوضحت الوزارة، أن "هذا التكريم يأتي تقديراً للمسيرة الحافلة من العطاء والجهود والمثابرة التي قدمها رئيس أركان الجيش لخدمة المؤسسة العسكرية"، مبينة أن "هذا الوسام يعطى لأول مرة لضابط عراقي منذ قيام الدولة العراقية".

