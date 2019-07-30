الصحة النيابية تعلن موافقة جامعة بريطانية على منح خمسة مقاعد مجانية للعراق سنويا

وقال المكتب الاعلامي للجنة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب قتيبة الجبوري استقبلت الوفد المشرف على منح الزمالات الدراسية للطلبة العراقيين في جامعة شيفيلد (University of Sheffield) والجامعة الملكية البريطانية في ادنبرة برئاسة البروفسور (Nigel D S Bax) برفقة مدير البورد العربي جواد الشريفي".واضاف المكتب، أن "اللقاء تناول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والصحية العراقية مع مؤسسات الجامعة الملكية البريطانية في أدنبرة، وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية زيادة المقاعد الدراسية للطلبة العراقيين في جامعة شيفيلد والكلية الطبية البريطانية في ادنبرة، وحصلت موافقة الوفد على منح خمسة مقاعد مجانية للطلبة العراقيين سنوياً بالاضافة الى المقاعد المخصصة للحكومة العراقية".واضاف المكتب، أنه "تم الاتفاق على توسيع القبول للطلبة العراقيين الذين يرغبون بالدراسة على النفقة الخاصة في هاتين الجامعتين كما وتم الإتفاق على دراسة الماجستير والدكتوراه في طب المجتمع عن بعد (دراسة الطالب في العراق ليكمل دراسته عن بعد بإشراف اساتذة من هاتين الجامعتين في بريطانيا للحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه)".

بدوره، رحب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية بهذا الاتفاق واعلن الجبوري انه "سيتم إنشاء مركز ثابت للتنسيق يكون في مدينة الطب او في كلية طب جامعة بغداد ويكون مقرا ثابتا لهذه اللجنة المشرفة على نيل هذه الاختصاصات الطبية لغرض استمرار التعاون وفتح اكبر عدد ممكن من المقاعد الممنوحة للطلبة العراقيين".

