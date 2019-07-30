"بأجمل عبارات الترحيب و مشاعر الصداقة و الأخوة حكومةً و شعباً نستقبل أشقائنا منتخبات بطولة غرب أسيا التاسعة في بلدهم الثاني العراق العظيم و هم يحلون اهلاً بين إخوانهم و محبيهم و يقيمون سهلاً في كربلاء التاريخ و العبر و اربيل قلب شمالنا النابض .
مرحبا بكم في ارض البطولة و الشجاعة و الفداء و الحضارة و التأريخ و الكرم ، ارض العراق الآمنة و الطاهرة بأرواح الشهداء الأحياء عند ربهم ، و دمائهم التي عبدت طريق تحريرها من دنس الإرهاب و المجاميع التكفيرية.
مرحبا بكم و انتم تمكثون في قلوب العراقيين قبل بيوتهم و ملاعبهم في وقت نتطلع الى منافسات كروية تليق بكم و بأسود الرافدين و رصيدهم التاريخي الكبير.
بطولة نريد لها ان تكون خطوة مهمة تعزز موقفنا في رفع الحظر الكلي عن ملاعب كرة القدم، لا سيما ملاعب العاصمة بغداد الحبيبة ، بنقلكم الصورة الحية و الحقيقية عما ستشاهدونه من أمان و سلام و محبة خالصة و عشق جماهيري للساحرة المستديرة ، عما ستلمسونه و تشعرون به من حسن الاستقبال و كرم الضيافة ، بجذورنا العربية الأصيلة الممتدة منذ ألاف السنين و العميقة في سفر التاريخ القديم.
نتمنى لكم طيب الإقامة و أفضل النتائج في بطولة غرب أسيا التاسعة و التي نعدها مفتاحاً لكسر قيود الحظر الكلي بتعاونكم و حرصنا الكبير على بث الحياة مجدداً في جميع ملاعب بلدنا الجميل".
يذكر ان البطولة ستنطلق اليوم باقامة مباراتين، الاولى تجمع العراق بلبنان والثانية تجمع فلسطين باليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة لمنتخبات غرب اسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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