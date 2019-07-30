وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة لمنتخبات غرب اسيا

وجاء في رسالة العبيدي التي تحصلت الخليج 365، نسخة منها:

"بأجمل عبارات الترحيب و مشاعر الصداقة و الأخوة حكومةً و شعباً نستقبل أشقائنا منتخبات بطولة غرب أسيا التاسعة في بلدهم الثاني العراق العظيم و هم يحلون اهلاً بين إخوانهم و محبيهم و يقيمون سهلاً في كربلاء التاريخ و العبر و اربيل قلب شمالنا النابض .



مرحبا بكم في ارض البطولة و الشجاعة و الفداء و الحضارة و التأريخ و الكرم ، ارض العراق الآمنة و الطاهرة بأرواح الشهداء الأحياء عند ربهم ، و دمائهم التي عبدت طريق تحريرها من دنس الإرهاب و المجاميع التكفيرية.

مرحبا بكم و انتم تمكثون في قلوب العراقيين قبل بيوتهم و ملاعبهم في وقت نتطلع الى منافسات كروية تليق بكم و بأسود الرافدين و رصيدهم التاريخي الكبير.

بطولة نريد لها ان تكون خطوة مهمة تعزز موقفنا في رفع الحظر الكلي عن ملاعب كرة القدم، لا سيما ملاعب العاصمة بغداد الحبيبة ، بنقلكم الصورة الحية و الحقيقية عما ستشاهدونه من أمان و سلام و محبة خالصة و عشق جماهيري للساحرة المستديرة ، عما ستلمسونه و تشعرون به من حسن الاستقبال و كرم الضيافة ، بجذورنا العربية الأصيلة الممتدة منذ ألاف السنين و العميقة في سفر التاريخ القديم.



نتمنى لكم طيب الإقامة و أفضل النتائج في بطولة غرب أسيا التاسعة و التي نعدها مفتاحاً لكسر قيود الحظر الكلي بتعاونكم و حرصنا الكبير على بث الحياة مجدداً في جميع ملاعب بلدنا الجميل".

يذكر ان البطولة ستنطلق اليوم باقامة مباراتين، الاولى تجمع العراق بلبنان والثانية تجمع فلسطين باليمن.

