رونالدو: برشلونة من افضل الاندية في العالم

وبدأ البرتغالي بالحديث عن اللاعبين الذين يفتقدهم في ريال مدريد بعد رحيله في الصيف الماضي، وقال في تصريحات خاصة لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "مارسيلو، كانت صداقتي معه قوية للغاية هنا في مدريد، ولكن كل شخص يكون له أولويات وقرارات يتخذها في مسيرته".وردًا على إذا كان مارسيلو يصلح للانتقال إلى يوفنتوس في المستقبل: "اللاعبين النجوم دائمًا ما يناسبون الأندية الكبيرة، وبالطبع ريال مدريد لديه فريق رائع وأصبح لديه الأن فريق أقوى بعد الصفقات الجديدة وبالتأكيد سيقدمون موسمًا مميزًا".

وانتقل للحديث عن صفقات برشلونة، وأكد: "كل عام يزداد فريقهم قوة خاصة بعد الصفقات التي قاموا بها مؤخرًا مثل جريزمان، دي يونج مثل الموسم الماضي مع كوتينيو وديمبلي، لذلك اعتبر برشلونة، احد أفضل أندية العالم مثل ريال مدريد ويوفنتوس".



وعن إمكانية عودة نيمار إلى كامب نو من جديد: "لا أعرف أين الحقيقة، لكنه لاعب رائع وهناك الكثير من الأخبار حول مستقبل واحتمالية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس، لكنني اعتقد أنه سيبقى في باريس سان جيرمان وإذا لم يكن كذلك، يجب عليه أن يبحث عن فريق آخر يشعر بالسعادة من خلاله ليقدم أفضل ما لديه".

واختتم تصريحاته عن صفقة دي ليخت وعن دورها فيها: "فوجئت بالفعل أنها تمت، لأنني قد تحدثت مع اللاعب بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية بشكل ودي، مثلما يتحدث الجميع لأن لديه موهبة واعدة في كرة القدم وقدم الكثير في عمر 19 سنة فقط، ولكنني سعيدًا أنه أنضم لنا هذا الصيف بكل تأكيد".

