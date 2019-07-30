نائب يؤكد اهمية تقديم استجوابات وفق اسس موضوعية بعيدا عن الدوافع السياسية

اكد النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، الثلاثاء، ان الاستجواب كجزء من الواجب الرقابي للبرلمان هو خطوة مهمة بشرط ان تكون على اسس موضوعية، مشيرا الى ان الفصل التشريعي المقبل قد يشهد عددا من طلبات الاستجواب.
واضاف فهمي، ان "عمر الحكومة مازال قصيرا، ونعتقد ان فسح المجال لها لوقت معين بغية تنفيذ ما وعدت به هي الرؤية التي يتم الانطلاق من خلالها في عدم ترويج الاستجواب بشكل سريع"، لافتا الى اننا "بحال وصلنا الى الفصل التشريعي المقبل من عمر البرلمان فان الاعذار بقصر عمر الحكومة تصبح لا معنى لها وستسقط لان الوقت نعتقد انه كاف لافراز بعض النتائج".
واكد فهمي، ان "الفصل التشريعي المقبل وبحسب اعتقادنا فانه سيكون متضمنا عددا من طلبات الاستجواب، لكننا نريدها استجوابات كجزء من تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على اسس موضوعية وبملفات واضحة بعيدا عن الدوافع السياسية".
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