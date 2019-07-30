نائب يكشف عن فساد بديالى للاستيلاء على ارض تابعة للدفاع بالتزوير

وقال العزاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بحضور نواب ديالى وحضرته الخليج 365، إنه "بعد ان حصل سقوط النظام السابق آلت املاك وزارة الدفاع الى وزارة المالية وبعد تشكيل الوزارة من جديد عادت الاملاك لها".وأضاف أن "هنالك ثلة من الاشخاص الفاسدين يحاولون تزوير أوراق ثبوتية تخص قيادة الفرقة للاستيلاء على مساحة ٢٣ دونم وتسجل تلك المساحات باسمهم واحد هؤلاء الاشخاص هو محمد طرفة عبد وهذه الارض هي لوزارة الدفاع وتم تعويضها لأهاليها من قبل النظام السابق".

وأوضح العزاوي، أن "رسالتنا إلى رئيس الوزراء هي تشكيل لجنة، كون هناك ضغطاً من قبل بعض المستفيدين والسياسيين وقادة في وزارة الدفاع، لتسليم الأرض الى هذا الشخص رغم انها لوزارة الدفاع وتم تعويض اهلها بشكل رسمي".



من جانبه، أشار النائب فرات التميمي إلى ان "محاولة السيطرة على كل الاراضي هي ظاهرة منتشرة في ديالى وما تم الحديث عنه هي مقر للفرقة الخامسة الجيش العراقي في موقع ستراتيجي ومحاولة بعض الفاسدين تزوير اوراقها لانها مهمة وتصلح لأراضِ سكنية وجني اموال طائلة من خلال الاستيلاء عليها"، مبيناً أن "هذه تصرفات يقوم بها متنفذين للحصول على اراضي ضمن مواقع متميزة".