مجلس النواب يرفع جلسته حتى اشعار آخر

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة البرلمان المنعقدة اليوم، الى إشعار آخر".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب صوت، في جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم، على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية".



وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ36 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.