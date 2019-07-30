مكتبه يؤكد .. الكعبي مازال حاضرا الجلسة

وقال المصدر، لـ الخليج 365، ان الكعبي قام بتسليم رئاسة الجلسة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اثناء حضوره الجلسة.

وأوضح أنه لا علاقة للحوار الذي حصل مع احد النواب باجراءات تسليم رئاسة الجلسة، مؤكدا أن الكعبي حاليا موجود داخل الجلسة.



وأفاد مصدر نيابي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي انسحب من الجلسة المنعقدة حاليا بسبب مداخلة أحد النواب .

وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الـ36 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.