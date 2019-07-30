مكتبه يؤكد .. الكعبي مازال حاضرا الجلسة

أوضح مصدر في مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي حقيقة ما شهدته جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن الكعبي مازال حاضرا بالجلسة.
وأوضح أنه لا علاقة للحوار الذي حصل مع احد النواب باجراءات تسليم رئاسة الجلسة، مؤكدا أن الكعبي حاليا موجود داخل الجلسة.
وأفاد مصدر نيابي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي انسحب من الجلسة المنعقدة حاليا بسبب مداخلة أحد النواب .
وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الـ36 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.
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