أفاد مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، بأن نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي انسحب من الجلسة المنعقدة حاليا بسبب مداخلة نائب كردي، مشيرا الى أن الاخير اطلق اوصافا "غير مناسبة" على أحد الضباط.
واشار المصدر الى أن النائب نعت الضابط باوصاف "غير ملائمة" لم يقبل بها النائب الاول، ما دفعه الى الانسحاب من الجلسة.
واضاف المصدر، ان الذي يدير الجلسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، الذي جاء متأخرا، والنائب الثاني بشير الحداد.
وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الـ36 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.
كانت هذه تفاصيل خبر انسحاب النائب الاول لرئيس البرلمان من الجلسة بسبب مداخلة نائب كردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.