انسحاب النائب الاول لرئيس البرلمان من الجلسة بسبب مداخلة نائب كردي

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي انسحب من جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، بسبب مداخلة النائب مثنى أمين عن احد الضباط في محافظة المثنى.

واشار المصدر الى أن النائب نعت الضابط باوصاف "غير ملائمة" لم يقبل بها النائب الاول، ما دفعه الى الانسحاب من الجلسة.



واضاف المصدر، ان الذي يدير الجلسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، الذي جاء متأخرا، والنائب الثاني بشير الحداد.

وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الـ36 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.