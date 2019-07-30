عبد الصمد: ذهاب وزراء ومسؤولين الى الحج استهتار بالمسؤولية

وقال عبد الصمد، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن ذهاب بعض الوزراء وبعض رؤساء الهيئات الى الحج استهتار بالمسؤولية واستئثار بالسلطة التي منحت لهم دون مراعاة لواجباتهم وحقوق المواطنين واهمال لما يقتضيه الواجب الشرعي والوطني.واضاف ان الظروف التي يمر بها البلد والحاجة الماسة لتقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة الازمات وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي التزمت به، يوجب على الجهات التنفيذية وخصوصا الوزراء ورؤساء الهيئات الالتزام التام بما يحقق هذه الغايات وبذل جهود استثنائية لانجازها.

وتابع قائلا، إن مايؤسف له ترك بعض الوزراء وكبار المسوولين التنفيذيين لاعمالهم والذهاب الى الحج مؤثرين انفسهم على المواطنين وطلباتهم التي لايمكن ان تجد طريقها للحل دون متابعة خاصة من المسؤولين الذين كان الاحرى بهم ان يجدوا ويجتهدوا من اجل هذا العمل الذي كلفوا به.



واشار الى ان ذهاب بعض الوزراء وبعض رؤساء الهيئات الى الحج استهتار بالمسؤولية واستئثار بالسلطة التي منحت لهم دون مراعاة لواجباتهم وحقوق المواطنين واهمال لما يقتضيه الواجب الشرعي والوطني وهو منهج مرفوض غير مبرر مطلقا.