حقوق الإنسان النيابية تدعو الى مراجعة قانون الاتجار بالبشر

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، الى مراجعة قانون الاتجار بالبشر الذي شرعه مجلس النواب في العام 2012، مشددة على ضرورة اعادة النظر في مواضع الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العلمي للقانون.
,اوضح أن مجلس النواب العراقي شرع قانون الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢، مشيرا الى ان القانون جرم فعل الاتجار بالبشر وكانت خطوة مهمة ومنسجمة مع الموقف الدولي.
وأوضح ان القانون يحتاج إلى مراجعة وتحليل اعادة النظر في مواضع الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العلمي، مبينا أن لجنة حقوق الإنسان ستقوم بمراجعة وتدقيق الخطة السنوية للجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام ٢٠١٩ ومدى مساهمتها في معالجة الأسباب الجوهرية لهذه الظاهرة الخطرة.
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