مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الكعبي

عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الـ36 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي. وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان عقد جلسته الـ36 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وبحضور 194 نائباً". وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت، الخميس الماضي، الجلسة الخامسة والثلاثين إلى اليوم الثلاثاء.





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