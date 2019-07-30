عضو بالمالية النيابية: المصارف ستطالها العقوبات اذا تعاملت مع الشخصيات الاربع

وقال النائب عبد الهادي السعداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "العقوبات الامريكية على عدد من الشخصيات العراقية لن يكون لها اثر سياسي او اداري عليهم داخل البلاد، لكن التاثير سينحصر بالجوانب المالية والفنية فقط"، مبينا ان "البنك المركزي العراقي مرتبط بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والخزانة العراقية، مايعني ان المبالغ الموجودة في البنك المركزي هي مبالغ مرصودة بالمصارف الدولية".واضاف السعداوي، ان "العقوبات الامريكية احادية الجانب ستطال المصارف العراقية في حال اي تعامل للبنك المركزي والمصارف العراقية مع تلك الشخصيات التي لديها ارصدة مالية في المصارف الدولية"، لافتا الى انه "من الناحية الادارية فانه لايوجد اي تأثير على تلك الشخصيات حيث انها تعمل بشكل طبيعي داخل البلد وتمارس ادوارها دون اي مشاكل داخل مؤسسات الدولة ويتم التعامل معهم بشكل واضح".

واكد السعداوي، ان "الشارع العراقي يرفض العقوبات الامريكية، والحكومة العراقية تستمتع لرأي الشارع والبرلمان والكتل السياسية الرافضة لتلك العقوبات كونها احادية الجانب وتمثل تدخل واضح بالشان العراقي".



واعلنت وزارة الخزانة الاميركية، الخميس 18 تموز 2019، عن فرض عقوبات على اربع شخصيات عراقية، وهم "احمد الجبوري ابو مازن وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".