عضو بالمالية النيابية: المصارف ستطالها العقوبات اذا تعاملت مع الشخصيات الاربع

اعتبر عضو في اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن العقوبات الامريكية على عدد من الشخصيات العراقية ليس لها اثر سياسي او اداري داخل البلاد، مشيرا الى أن تاثيرها سينحصر بالجوانب المالية والفنية فقط، فيما حذر من عقوبات تطال المصارف العراقية في حال تعاملها مع تلك الشخصيات.
واضاف السعداوي، ان "العقوبات الامريكية احادية الجانب ستطال المصارف العراقية في حال اي تعامل للبنك المركزي والمصارف العراقية مع تلك الشخصيات التي لديها ارصدة مالية في المصارف الدولية"، لافتا الى انه "من الناحية الادارية فانه لايوجد اي تأثير على تلك الشخصيات حيث انها تعمل بشكل طبيعي داخل البلد وتمارس ادوارها دون اي مشاكل داخل مؤسسات الدولة ويتم التعامل معهم بشكل واضح".
واكد السعداوي، ان "الشارع العراقي يرفض العقوبات الامريكية، والحكومة العراقية تستمتع لرأي الشارع والبرلمان والكتل السياسية الرافضة لتلك العقوبات كونها احادية الجانب وتمثل تدخل واضح بالشان العراقي".
واعلنت وزارة الخزانة الاميركية، الخميس 18 تموز 2019، عن فرض عقوبات على اربع شخصيات عراقية، وهم "احمد الجبوري ابو مازن وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".
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