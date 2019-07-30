الحكيم يدعو لاستثمار العطلة الصيفية في تحسين المستوى العلمي للطلبة

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الى استثمار العطلة الصيفية في تحسين المستوى العلمي للطلبة، محملا "الدولة والحكومة والمجتمع"مسؤولية الارتقاء بالواقع التعليمي والتربوي في البلاد. يتبع..

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