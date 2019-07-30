الصناعة تكشف تداعيات قرارات منع استيراد منتجات العصائر والملح والمعكرونة

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، تداعيات قرارات مجلس الوزراء المتخذة خلال هذا العام بشأن منع استيراد عدد من المنتجات، مشيرة الى ان هذه القرارات ستنعكس على البلدان المصدرة.

وقال المتحدث الاعلامي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "استعرض القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال العام الحالي بجهود وتدخل ومتابعة من قبل وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري والمتمثلة بالقرار رقم (167) لسنة 2019 والقاضي بمنع استيراد المنتجات الصناعية (المرطبات والمشروبات الغازية وغير الغازية والعصائر بانواعها) والذي دخل حيز التطبيق في الأول من شهر حزيران الماضي والقرار رقم (193) لسنة 2019 والذي ينص على منع استيراد منتجات ملح الطعام والشعرية بانواعها كافة والمعكرونة".

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واضاف ان "قرارات المنع هذه ستتسبب في قلة استيراد هذه المواد مما سينعكس على البلدان المصدرة لها بحسب قول عبدالقادر كولاهسي اوغلو رئيس اتحاد صناعة الاغذية والمشروبات في تركيا الذي تطرق لهذا الموضوع"، مشيرا الى ان "هذه القرارات سيكون لها الاثر الايجابي والكبير في تنشيط وانتعاش الصناعة الوطنية وتقليص حجم الاغراق غير المبرر للمنتجات المستوردة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية".

وشدد الشمري على "ان وزارة الصناعة ماضية في خططها للنهوض بالقطاع الصناعي العراقي ولحين بلوغ الاهداف المنشودة في بناء صناعة عراقية منافسة وداعمة للاقتصاد الوطني".