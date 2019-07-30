اتفاق عراقي لبناني على إعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة في المجالين الشبابي والرياضي

2019-07-30 | 09:19
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن العراق ولبنان اتفقا على إعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة في المجالين الشبابي والرياضي.
وبين أنه تمت "مناقشة الأمور الشبابية والرياضية بما يخدم الشباب العراقي واللبناني والعربي والتأكيد على ضرورة وجود روحٍ مشتركة واراء موحدة للمضي قدماً من جديد لإعادة الروح للجسد العربي وترميم بيت الشباب العربي".
ونقل البيان عن رياض قوله: "كما عهدنا لبنان بلداً فيه منصات للثقافة والعلوم والتأريخ عهدناه أيضاً منصة للقضايا العربية والإسلامية وتحمل الكثير بسبب مواقفه الوطنية والقومية ووقف كثيرا مع العراق ولم يتخلَ عنه في أصعب الظروف".
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