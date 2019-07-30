بالصور: عربية تتفوق على 3000 مشترك وتحصد لقب 'أذكى طفل في العالم'!

حصلت الطفلة السورية، نور ليث إبراهيم (12 عاما)، على لقب "أذكى طفل في العالم"، وذلك بعد إحرازها المركز الأول في مسابقة الرياضيات العقلية المقامة في العاصمة الماليزية، كوالالمبور.

تمكنت الطفلة السورية نور من الحصول على المركز الأول بعد تمكنها من التفوق على 3000 طفل من أذكى أطفال العالم.

وتمكنت نور، وهي تلميذة في الصف السادس، من حل 235 مسألة رياضية خلال 8 دقائق، حيث حصلت قبل اشتراكها بالمسابقة على المركز الأول في الرياضيات العقلية في المسابقة التي أُقيمت في مصر بشهر تموز من عام 2017، وتمكنت وقتها من حل 244 مسألة بـ8 دقائق فقط، وبناء على ذلك تأهلت إلى المسابقة العالمية في ماليزيا، وفقا لموقع "شام إف إم".

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الجدير بالذكر أن نور كُرمت العام الماضي في مصر لتفوقها في الشعر والأدب.