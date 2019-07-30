بالفيديو: راكبة تعيق إقلاع الطائرة بسبب خلافها مع زوجها!

ووقع الحادث يوم 21 يوليو على متن طائرة كانت تتجه من ميامي إلى لوس أنجلوس.

ووثق الركاب هذه المشاجرة القاسية بين المرأة وزوجها وكيف كانت تصرخ عليه وتضربه.

وتظهر في مقطع الفيديو، أميركية تدعى تيفاني ماكليمور وهي تصرخ وتشتم زوجها: أتريد النظر إلى النساء الأخريات، اذهب إلى الجحيم.

ورد عليها زوجها: لقد فقدت عقلك، وفي هذه الفترة حاول طاقم الطائرة تهدئة الوضع وتغيير مكان جلوس الزوج، وبعدها عندما حاول الزوج القيام مشت خلفه الزوجة وضربته بالحاسوب.

Advertisements