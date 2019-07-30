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أجلت رحلة الخطوط الجوية الأميركية بين ميامي ولوس أنجلوس بعدما ضربت سيدة غاضبة زوجها بالحاسوب لأنه نظر إلى نساء أخريات.
ووقع الحادث يوم 21 يوليو على متن طائرة كانت تتجه من ميامي إلى لوس أنجلوس.
ورد عليها زوجها: لقد فقدت عقلك، وفي هذه الفترة حاول طاقم الطائرة تهدئة الوضع وتغيير مكان جلوس الزوج، وبعدها عندما حاول الزوج القيام مشت خلفه الزوجة وضربته بالحاسوب.
وفي نهاية المطاف تم إخراج الزوجين من الطائرة، ولهذا السبب تأخرت الطائرة عن الإقلاع.
ووفقا لوكالة "سبونتيك"، روى أحد شهود العيان: لقد قالت المرأة الكثير من التعليقات الوقحة والعنصرية ولم يتم تسجيل معظمها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: راكبة تعيق إقلاع الطائرة بسبب خلافها مع زوجها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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