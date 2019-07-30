وجه المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية، الشكر بللغة العربية إلى المملكة العربية السعودية على حسن استضافة الحجاج القادمين من إسرائيل.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قائلا: "أشكر السعودية على حسن الضيافة ونتمنى لكل الحجاج حجا مبرورا".
وأضاف: "أما أصدقاءنا من دول الخليج والمملكة العربية السعودية، فإسرائيل ترحب بكم واعتبروا إسرائيل بيتكم الثاني، أهلا وسهلا فيكم".
وكان وفد من صحفيين عرب، قد زاروا إسرائيل قبل أيام والتقوا بأعضاء الكنيست وبرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتعرض أحد أفراد الوفد لهجوم من قبل فلسطينيين أثناء تجوله في مدينة القدس قرب المسجد الأقصى، ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية لإدانة ما قام به الفلسطينيون.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تشكر السعودية على حسن استضافة حجاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.