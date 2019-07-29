انتحار شاب شنقا في النجف

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن شابا اقدم على الانتحار شنقا في النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شابا يبلغ من العمر 22 عاما اقدم اليوم، على الانتحار شنقا في قضاء المشخاب بالنجف".

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واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.