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انتحار شاب شنقا في النجف

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن شابا اقدم على الانتحار شنقا في النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شابا يبلغ من العمر 22 عاما اقدم اليوم، على الانتحار شنقا في قضاء المشخاب بالنجف".

 

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واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

 

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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