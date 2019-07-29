قائد شرطة النجف يأمر بتغيير مدراء مكافحة الاجرام وضباط التحقيق

وجه قائد شرطة النجف العميد فائق فليح حسن الفتلاوي، الثلاثاء، بتغير مدراء مكافحة الاجرام وضباط التحقيق، فيما اشار الى ان شرطة المحافظة تعتذر عن أي تصرفات فردية صدرت من منسوبيها خلال الفترة الماضية.

وقالت مديرية اعلام شرطة المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قائد شرطة النجف وضمن مهامه وواجباته لتطوير العمل أمر باعفاء مدير مكافحة اجرام النجف ومدراء المكاتب في الأقضية والنواحي واختيار ضباط ومنتسبين لتولي المهمة"، مبينة انه "أمر الجميع بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان التي أرسى دعائمها الإمام علي عليه السلام وفق القوانين العراقية والمواثيق الدولية".

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واضافت ان "قائد الشرطة وعد بستراتيجية جديدة تعتمد التعاون المشترك بين المواطن ورجل الشرطة لتحقيق الأمن والحفاظ على الاستقرار في المحافظة المقدسة وتقديم كل يمكن تقديمة من اجل خدمة المواطن"، مبينة ان "شرطة المحافظة تعتذر عن أي تصرفات فردية صدرت من منسوبيها خلال الفترة الماضية".

ودعت "الجميع للتعاون معها من اجل امنهم واستقرارهم".