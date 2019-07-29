اوس الخفاجي: شقيقتي وزوجها واطفالهما يهربون من خاطفيهم في ايران

اعلن رئيس فصيل أبو الفضل العباس اوس الخفاجي، الاثنين، عن تمكن شقيقته وزوجها واطفالهما من الهروب من ايدي خاطفيهم في ايران. وقال الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، ان "شقيقتي وزوجها واطفالهما تمكنوا من الهرب من ايدي خاطفيهم في ايران"، مبينا انهم "موجودين لدى الشرطة الايرانية للتحقيق معهم ومعرفة الخاطفين". Advertisements واضاف الخفاجي انهم "كانوا محجوزين في منطقة سكنية". وافاد مصدر مقرب من الخفاجي يوم الاثنين ان شقيقة الاخير واسرتها تم اختطافهم من قبل جهة مجهولة في محافظة الاهواز بإيران، مبينا ان الخاطفين اتصلوا وطالبوا بفدية مالية قدرها 100 الف دولار امريكي.

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