بالصور.. اغلاق مركز للتجميل في المنصور

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افاد مصدر امني، الاثنين، بان قوة امنية تمكنت من اغلاق مركز للتجميل في المنصور، مبينا ان المركز غير مجاز.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فريقا مشتركا من دائرة التفتيش و مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وبناء على معلومات دقيقة تمكن من اغلاق مركز للتجميل غير مجاز في حي المنصور ببغداد".
واضاف انه "تم التحفظ على الادوية و الاجهزة والمستلزمات الطبية والموجودات والقاء القبض على صاحب المركز وفق امر قضائي".
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