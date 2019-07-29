بالصور.. اغلاق مركز للتجميل في المنصور

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فريقا مشتركا من دائرة التفتيش و مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وبناء على معلومات دقيقة تمكن من اغلاق مركز للتجميل غير مجاز في حي المنصور ببغداد".

واضاف انه "تم التحفظ على الادوية و الاجهزة والمستلزمات الطبية والموجودات والقاء القبض على صاحب المركز وفق امر قضائي".

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