اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن احباط محاولة تهريب سيارات في ميناء أم قصر، مبينة انه تم التلاعب في أرقام الشواصي كونها دون الموديل المسموح باستيرادها.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تمكنت من إفشال مخطط تهريب سيارات عدد (6) في منفذ أم قصر الأوسط"، مبينة ان "ذلك تم بعد ورود معلومات مؤكدة والقيام بالكشف والتدقيق من قبل لجنة شكلت من الجمرك المدني وضابط البحث والتحري وشرطة الجمرك وبإشراف معاون مدير المنفذ".
واضافت ان "هذه السيارات كانت موضوعةفي حاويات عدد (2) حجم (40) قدم"، مشيرة الى انه "تبين التلاعب في أرقام الشواصي وأنها دون الموديل المسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات".
واكدت ان "السيارات أحيلت وفق محضر اصولي أمام قاضي التحقيق في أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر احباط محاولة تهريب سيارات في ميناء أم قصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.