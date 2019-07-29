اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن احباط محاولة تهريب سيارات في ميناء أم قصر، مبينة انه تم التلاعب في أرقام الشواصي كونها دون الموديل المسموح باستيرادها.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تمكنت من إفشال مخطط تهريب سيارات عدد (6) في منفذ أم قصر الأوسط"، مبينة ان "ذلك تم بعد ورود معلومات مؤكدة والقيام بالكشف والتدقيق من قبل لجنة شكلت من الجمرك المدني وضابط البحث والتحري وشرطة الجمرك وبإشراف معاون مدير المنفذ".

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واضافت ان "هذه السيارات كانت موضوعةفي حاويات عدد (2) حجم (40) قدم"، مشيرة الى انه "تبين التلاعب في أرقام الشواصي وأنها دون الموديل المسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات".

واكدت ان "السيارات أحيلت وفق محضر اصولي أمام قاضي التحقيق في أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك".