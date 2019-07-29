وزير الداخلية الكويتي يؤكد فتح مكتب خاص للإسراع بمنح التأشيرات للعراقيين

أكد وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح الصباح، الاثنين، فتح مكتب خاص للإسراع بمنح التأشيرات للعراقيين.



وأضاف أن "اللقاء ناقش أهمية تطوير المنافذ الحدودية بين البلدين والمخطط إعمارها من الصندوق الكويتي للتنمية، كما تم بحث ملف تسهيل منح التأشيرات". وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس البرلمان والوفد المرافق له التقى، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الأمني وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".وأضاف أن "اللقاء ناقش أهمية تطوير المنافذ الحدودية بين البلدين والمخطط إعمارها من الصندوق الكويتي للتنمية، كما تم بحث ملف تسهيل منح التأشيرات". وشدد وزير الداخلية الكويتي خلال اللقاء، على "فتح مكتب خاص للإسراع بمنح التأشيرات للعراقيين".

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