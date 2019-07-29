وزير النقل: قرار فصل سلطة الطيران المدني عن الوزارة كان مستعجلا

وقال لعيبي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "الخطوط الجوية العراقية ملتزمة بالجداول الزمنية في رحلاتها، وهذا ما لمسناه من المواطنين الذين يفضلون الخطوط على غيرها من الشركات"، مشيرا الى ان "الحجاج العراقيين نقلوا على متن الخطوط الجوية العراقية حصرا".



واضاف لعيبي، "ليس هناك اي صراع بين وزارة النقل وسلطة الطيران المدني"، لافتا الى ان "اصدار باجات الدخول والخروج قرار اداري لا يرتقي خلاف مع سلطة الطيران".

وتابع لعيبي، أن "الحكومة التي فتححت المنطقة الخضراء قادرة على فتح طريق المطار امام المواطنين، ولكن يجب ان تكون الاجراءات متقنة بشكل كامل من اجل فتحه".

واوضح وزير النقل، أن "اللجنة المشكلة من مكتب رئيس الوزراء تواصل جهودها لفتح المطار، وسيفتتح قريبا"، لافتا الى ان "مشروع تكسي بغداد لا علاقة له بمشروع فتح المطار".