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اعتقال ثلاث عصابات تتاجر بالمخدرات في السليمانية

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أفاد مصدر أمني في محافظة السليمانية، الاثنين، باعتقال ثلاث عصابات تتاجر بالمخدرات داخل المحافظة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أسايش محافظة السليمانية تمكنت من اعتقال ثلاث عصابات تتاجر بالمخدرات وبحوزتها كميات كبيرة وخطيرة من المواد المخدرة".

وأضاف أنه "تم اعتقال أحد الأشخاص خلال محاولته إدخال أحد أنواع المخدرات عن طريق عجلة كبيرة إلى مدينة السليمانية".


وأوضح المصدر، أنه "خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تم إعتقال ١٧٠ شخصا بتهمة التجارة وتعاطي المخدرات في المحافظة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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