اعتقال ثلاث عصابات تتاجر بالمخدرات في السليمانية

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أسايش محافظة السليمانية تمكنت من اعتقال ثلاث عصابات تتاجر بالمخدرات وبحوزتها كميات كبيرة وخطيرة من المواد المخدرة".

وأضاف أنه "تم اعتقال أحد الأشخاص خلال محاولته إدخال أحد أنواع المخدرات عن طريق عجلة كبيرة إلى مدينة السليمانية".



وأوضح المصدر، أنه "خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تم إعتقال ١٧٠ شخصا بتهمة التجارة وتعاطي المخدرات في المحافظة".