القبض على 20 متهماً خلال مشاجرة عشائرية في الشطرة

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من مديرية شرطة قضاء الشطرة تمكنت من إلقاء القبض على أطراف مشاجرة عشائرية بين جارين في إحدى قرى القضاء على إثر قطع سلك كهربائي".

وأضافت أن "القوة المنفذة للواجب ضربت طوقاً أمنياً حول محل الحادث ومن خلال أجراء التفتيش والبحث عن مثيري الخلافات والنزاعات العشائرية تمكنت من القبض على ( 20 ) متهماً ضمنهم ( 5 ) مصابين بالات راضة وضبط ( 3 ) بنادق نوع كلاشنكوف وثمانية مخازن عتاد اتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة".

