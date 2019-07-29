القبض على 20 متهماً خلال مشاجرة عشائرية في الشطرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الاثنين، عن إلقاء القبض على 20 متهماً خلال مشاجرة عشائرية في قضاء الشطرة
وأضافت أن "القوة المنفذة للواجب ضربت طوقاً أمنياً حول محل الحادث ومن خلال أجراء التفتيش والبحث عن مثيري الخلافات والنزاعات العشائرية تمكنت من القبض على ( 20 ) متهماً ضمنهم ( 5 ) مصابين بالات راضة وضبط ( 3 ) بنادق نوع كلاشنكوف وثمانية مخازن عتاد اتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة".
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