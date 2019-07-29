تبث قناة السومرية بعد قليل حلقة جديدة من برنامج "المناورة". وتبحث حلقة اليوم ديون الخطوط الجوية العراقية. وبرنامج "المناورة" هو برنامج سياسي من تقديم الإعلامي غزوان جاسم، يبث في تمام التاسعة مساءً من الأحد الى الأربعاء من كل أسبوع، يستضيف سياسيين عراقيين وشخصيات لها علاقة بالشأن العام السياسي، كما يبحث التطورات المتعلقة بالوضع الاقليمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تابعوا بعد قليل في 'المناورة'.. الخطوط العراقية ... ديون تكسر جناح الطائر الاخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.