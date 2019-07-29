قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية اميركية

أفادت السلطات في شمال غرب ولاية ويسكونسن الأميركية، بمقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين بإطلاق نار على منزلين في الولاية.
وذكرت شرطة مقاطعة شيباوا أن "أفراد القوة استجابوا لاتصال بالطوارئ بشأن إطلاق نار في مقر سكني في ليك هالي، في العاشرة والنصف مساء الأحد، وعثروا على رجل وامرأة قتيلين".
وهرع ببالغين اثنين أيضا إلى المستشفى وهما يعانيان من إصابات بطلق ناري.
ونقلت "الأسوشيتد برس" عن قائد الشرطة جيمس كوالزيك قوله، إن "نوابه توجهوا إلى مقر سكني في بلدة لافاييت حوالي الساعة الثانية والنصف صباح الاثنين لإبلاغ أسرة أحد القتيلين في ليك هالي، وهناك، عثروا على ثلاثة قتلى آخرين بإصابات بالرصاص بينهم رجل وامرأة وصبي.
وهرع ببالغين اثنين أيضا إلى المستشفى وهما يعانيان من إصابات بطلق ناري.
ونقلت "الأسوشيتد برس" عن قائد الشرطة جيمس كوالزيك قوله، إن "نوابه توجهوا إلى مقر سكني في بلدة لافاييت حوالي الساعة الثانية والنصف صباح الاثنين لإبلاغ أسرة أحد القتيلين في ليك هالي، وهناك، عثروا على ثلاثة قتلى آخرين بإصابات بالرصاص بينهم رجل وامرأة وصبي.
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