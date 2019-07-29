العراق يتسلم عشرات القطع الأثرية واللوحات التراثية المهربة

تسلم وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني، الاثنين، عشرات القطع الأثرية المهربة من العراق بشكل غير قانوني.
وأضاف "لازلنا في متابعة مستمرة للعديد من جامعي التحف والجهات التي تستحوذ على عدد من القطع الآثارية واللوحات الفنية"، مشيراً الى ان "ثقافة العراق وحضارته أرث لكل الانسانية".
واعرب الحمداني، عن "امتنانه للجهود الدولية والمحلية التي تتابع الاثار واللوحات التي نهبت من متاحف البلاد أبان احداث العام ٢٠٠٣، ووصلت الى عدة بلدان منها هولندا، بريطانيا، كندا، اليابان، السويد".
من جانبه، اوضح الحكيم "أننا ننتظر إكمال الترتيبات لتسليم الثقافة والسياحة والاثار قرابة ٥ الاف و٣٠٠ قطعة أثرية"، مشيداً بـ "جهود الدول الكثيرة التي ساعدت العراق على جمعها من المتاحف والجامعات وحتى الأشخاص الذين اشتروها سابقاً واليوم يسلموها استجابة لقرارات مجلس الأمن".
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