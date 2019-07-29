صالح يؤكد ضرورة توسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد"، مبينا ان "صالح اكد ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".وبحسب البيان، أشار الرئيس، إلى "أهمية تنشيط وتفعيل عمل اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة".

بدوره، أكد الوزير مراد حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق، مشيراً إلى أن "هناك رغبة جادة لتجاوز الكثير من المعوقات، والمساهمة في حقل الاستثمار وإعادة إعمار المدن المحررة".