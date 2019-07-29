صالح يؤكد ضرورة توسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، ضرورة توسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان، فيما اكدت بيروت رغبتها "الجادة" للمساهمة في حقل الاستثمار وإعادة إعمار المدن المحررة.
وبحسب البيان، أشار الرئيس، إلى "أهمية تنشيط وتفعيل عمل اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة".
بدوره، أكد الوزير مراد حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق، مشيراً إلى أن "هناك رغبة جادة لتجاوز الكثير من المعوقات، والمساهمة في حقل الاستثمار وإعادة إعمار المدن المحررة".
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