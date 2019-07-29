النفط يهبط وخام برنت عند 63.09 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط قلق المستثمرين من آفاق النمو الاقتصادي العالمي، في حين انتهت المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع بين إيران والقوى الكبرى على نحو إيجابي بصفة عامة بما يشير لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 63.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش. وارتفعت الأسعار 1.6 % في الأسبوع الماضي.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا بما يوازي 0.4% إلى 56 دولارًا للبرميل. وزاد الخام 1% في الأسبوع الماضي.
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