النفط يهبط وخام برنت عند 63.09 دولار للبرميل

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 63.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش. وارتفعت الأسعار 1.6 % في الأسبوع الماضي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا بما يوازي 0.4% إلى 56 دولارًا للبرميل. وزاد الخام 1% في الأسبوع الماضي.