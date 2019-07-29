مكتب عبد المهدي يعلن نقل وثائق تخص الذاكرة العراقية الى متحف خاص

أعلن السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن نقل مجموعة من الوثائق والأفلام التي تعني بالذاكرة العراقية الى متحف خاص. وقال الفريق محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، "كخطوة اولى انهى الجهد الفني الاختصاصي مهمته في عملية نقل الافلام والاشرطة الخاصة بالسينما العراقية وغيرها ممن تعني بالذاكرة العراقية الى متحف خاص بالذاكرة المرئية تأسس حديثا".



وأضاف البياتي، أن هذه المواد "كانت مرمية بظروف غير نظامية وتحت الأنقاض وفي السراديب الرطبة"، لافتا الى أنه "تم نقلها من أجل ترميمها لتشكل هوية العراق الوطنية للاجيال الآتية".

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